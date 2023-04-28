وزير التنمية المحلية : تنفيذ وتمويل مشروعات بشمال سيناء بـ 7 مليارات جنيه

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن إجمالي تكلفة مشروعات الخطة الاستثمارية التي مولتها الوزارة وتم تنفيذها على أرض محافظة شمال سيناء منذ عام 2014 وحتى نهاية 2022 بلغت حوالى 2.5 مليار جنيه لتنفيذ العديد من مشروعات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور ، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بدعم محافظة شمال سيناء بحوالي 4.5 مليار جنيه آخرى لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات القومية الآخري في قطاعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والتجمعات العمرانية ومنظومة المخلفات الصلبة والتي ساهمت في تحقيق نقلة في الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة .

جاءت تصريحات وزير التنمية المحلية في ختام زيارته لمحافظة شمال سيناء للمشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء الحادية والأربعين ضمن وفد وزارى ضم كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، و اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس ورموز ومشايخ وعواقل سيناء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية ولفيف من نجوم الرياضة والفن والمجتمع ومجلس القبائل والعائلات المصرية

وقال اللواء هشام آمنة أنه فى إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء من خلال قروض ميسرة قام صندوق التنمية المحلية بتوفر حوالى (94 ألف ) فرصة عمل عبر تمويل تنفيذ 291 مشروع يخص المرأة المعيلة منها نسبة 74 % في محافظة شمال سيناء بفائدة لا تتعدى 5% ، لافتاً إلى أنه تم صرف مبلغ (32) مليون جنيه من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة لتنفيذ عدد (395) مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت حوالى (4) آلاف فرصة عمل.

وأوضح أنه فى إطار خطة عمل الوزارة في المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية تم صرف مبلغ 27.3 مليون جنيه لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء بواقع عدد (5) قري بمحافظة شمال سيناء وهم (ام القطف – ام شيحان – الريسان – الكونتلا – النثيلة ) .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تولي إهتمامًا كبيراً لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بشمال سيناء وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة ، مؤكداً ان حجم الاستثمار في منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة بلغ حوالي 149 مليون جنية حتي بداية عام 2023 تتضمن إنشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة ودعم المنظومة بالمعدات .

جدير بالذكر أن مشاركة وزير التنمية المحلية في احتفالات العيد القومى لمحافظة شمال سيناء تضمنت حضور عدد من الفاعليات الرياضية والفنية بمركز شباب قرية الروضة ومنها قافلة السعادة في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وكذا افتتاح سباق الهجن بمدينة العريش ، كما شارك اللواء هشام آمنة في افتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية «ديارنا» والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي ، وشهد فعاليات مبادرتي وزارة الشباب والرياضة "أنت الأغلى" التي تستهدف تعزيز الولاء والانتماء ونبذ العنف، كما شارك في افتتاح المهرجان الرياضى الأول لجامعات مدن القناة والدلتا تحت شعار "سيناء أولاً" ، وشهد اللقاء الحوارى مع مجموعة من طلاب جامعة سيناء وأعضاء الكيانات الشبابية، والهيئات البرلمانية .

وشارك وزير التنمية المحلية في افتتاح مشروع محطة تحلية قبر عمير بمركز الشيخ زويد بطاقة ٢٤٠م/ يوم، وعدد ٣ بئر مياه " وحرص اللواء هشام آمنة في غرس عدد من أشجار الزيتون ضمن مشروع استزراع المنطقة.

كما افتتح المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الشيخ زويد والذي يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة وبتمويل من وزارة التنمية المحلية وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، والذي يقدم الخدمة التكنولوجية لتخفيف الأعباء عن أهالى بمنطقة الشيخ زويد وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات للمواطنين وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات.

كما افتتح الوزير مبنى رئاسة مركز ومدينة العريش، والذي تم الانتهاء من إنشائه على مساحة 2700 مترًا مربعًا والمكون من ثلاثة أدوار.

وشهد المهرجان العربي للهجن بمدينة العريش وشارك في افتتاح أعمال تطوير المكتبة العامة، ومكتبة ضاحية السلام الثقافية بالعريش، التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة .