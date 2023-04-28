هشام آمنة: أولوية كبيرة لتنمية سيناء وتطهيرها من الإرهاب

قال اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى أولوية كبيرة لتنمية سيناء وتطهيرها من الإرهاب وبالفعل بدأت عملية التنمية الشاملة فى إطار خطة وضعتها الدولة بالتوازى مع الحرب على الإرهاب .

جاءت تصريحات وزير التنمية المحلية في ختام زيارته لمحافظة شمال سيناء للمشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء الحادية والأربعين ضمن وفد وزارى ضم كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، و اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس ورموز ومشايخ وعواقل سيناء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية ولفيف من نجوم الرياضة والفن والمجتمع ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفعاليات والأحداث التي شارك فيها خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء مع السادة الوزراء تؤكد على عودة الأمن والأمان والاستقرار بصورة كاملة وعودة الحياة إلى طبيعتها في مدن شمال سيناء ، كما أن هذه الزيارة تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية قامت بجهد كبير بكافة أجهزتها في محاربة الإرهاب وتطهير سيناء من الإرهاب والعمل بالتوازي لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة وغير المسبوقة.

واشار إلى أن حجم المشروعات التي تم تنفيذها على أرض الفيروز والقدرة على التحرك بمنتهى السهولة واليسر و الآمن و الأمان في الطرق والميادين، لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين قدموا أرواحهم على كل شبر من هذه الأرض الغالية .