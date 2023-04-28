آمنة: استراتيجية تنمية شمال سيناء تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن استراتيجية تنمية شمال سيناء تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار والميزات النسبية بالمحافظة، لافتاً إلى أن تنفيذ تلك الاستراتيجية سيتم وفق رؤية تشمل تحسين جودة الحياة للأهالي، عبر تحديث البنية التحتية، و تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل: الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية، إلى جانب النهوض بخدمات الأنشطة الاقتصادية، من المجمعات الخدمية الحكومية، والمجمعات الزراعية، ودعم الأعمال والمشروعات الصغيرة .

جاءت تصريحات وزير التنمية المحلية في ختام زيارته لمحافظة شمال سيناء للمشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء الحادية والأربعين ضمن وفد وزارى ضم كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، و اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس ورموز ومشايخ وعواقل سيناء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية ولفيف من نجوم الرياضة والفن والمجتمع ومجلس القبائل والعائلات المصرية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مقترحات الاستراتيجية الخاصة بتنمية شمال سيناء تتضمن كذلك تنمية المحاور الطولية والعرضية للمحافظة لربط التجمعات مع إقليم قناة السويس ومحافظة جنوب سيناء، وكذا تطوير التجمعات العمرانية القائمة، عن طريق توفير الخدمات الاجتماعية وخدمات البنية التحتية لما لها من دور تنموي مهم، فضلاً عن تنمية المحور الساحلى عن طريق إقامة منتجعات سياحية ساحلية وممشي سياحي، وإقامة تجمعات صناعية بالقرب من إقليم قناة السويس للعمل كمدن تكاملية مع مدن الإقليم، مع انشاء محور لوجيستي قائم على الموارد التعدينية الموجودة بالمحافظة وذات اتصالية بإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى انشاء تجمعات ريفية مقترحة بالقرب من التجمعات الحضرية لبناء المجتمعات العمرانية، وانشاء محور للصناعات الثقيلة واللوجستية على الموارد التعدينية بالمحافظة، مع تنفيذ مناطق زراعية قائمة على الموارد المائية المتاحة، وتنمية نشاط الصيد والثروة السمكية.

وقال اللواء هشام آمنة أن محافظة شمال سيناء شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية خلال السنوات الماضية بمختلف المناطق بتكلفة مئات المليارات من الجنيهات وذلك بالتوازي مع جهود تطهير سيناء من الإرهاب .