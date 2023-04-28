مركز "الملك سلمان للإغاثة" يقدم مساعدات إغاثية وخدمات طبية متنوعة في طاجيكستان ولبنان واليمن

الجمعة 28/أبريل/2023 - 07:34 م

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية والخدمات الطبية والإسعافية المتنوعة في طاجيكستان ولبنان واليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أن المركز وزع مساعدات إغاثية متنوعة في منطقة "مؤمنو بود" التابعة لولاية خاتلون في جمهورية طاجيكستان، استفاد منها 300 فرد من الفئات الأشد احتياجًا، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في طاجيكستان للعام 2023.

وفي لبنان، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 56 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنوعت بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير، وذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.

وفي اليمن، قدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 397 مستفيدًا، خلال المدة من 5 - 11 أبريل الجاري، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 397 فردا.

كما قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 266 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني خلال شهر مارس الماضي.

وجرى خلال المشروع تقديم 733 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 69% ونسبة الإناث 31%، بينما شكّلت نسبة النازحين 38% والمقيمين 62% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 83 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 183 مريضًا.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، حيث جرى خلال الفترة من 5 حتى 11 أبريل الجاري، ضخ 437.500 لتر من المياه للاستخدام المنزلي، وضخ 437.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء صيانة للخزانات، واستفاد من تلك الخدمات 9800 فرد.