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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حرس الحدود السعودي يواصل تسهيل إجراءات الخدمات والإجراءات للقادمين من السودان

حرس الحدود السعودي
حرس الحدود السعودي
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يواصل حرس الحدود السعودي مهامه ضمن الأعمال المنوطة بوزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة في تسهيل وتسريع إجراءات الخدمات والإجراءات للقادمين من جمهورية السودان مواطنين أو رعايا أجنبية، ممن سهلت لهم حكومة المملكة الإجلاء من السودان ومغادرتهم إلى بلدانهم بكل أمن وسلام.

حيث ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الجمعة/، أن حرس الحدود سخّر إمكاناته المادية والتقنية والبشرية كافة لخدمة العائدين عبر ميناء جدة الإسلامي، وإنهاء إجراءاتهم بسرعة وسهولة، وتسهيل دخول وانتقال العاملين داخل الميناء، والقادمين عبر رحلات الإجلاء، إضافة إلى تنظيم حركة المركبات والحافلات داخل الميناء بما يحقق أعلى مستويات السلامة، بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية المشاركة في عمليات الإجلاء، وفق اختصاص كل جهة.

ويأتي ذلك ضمن المهام الأمنية المنوطة بالمديرية العامة لحرس الحدود السعودي في الميناء والإسناد للأعمال الإنسانية التي تقدم في عملية الإجلاء، بإشراف ومتابعة مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبد الله الشهري.

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