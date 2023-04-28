مصر تنقذ أرواح الآلاف.. إجلاء ٥٣٢٧ مواطنًا عالقا بالخرطوم تنفيذا لخطة القيادة السياسية العاجلة.. وعبور أكثر من 32 ألف من السودانيين والأجانب

"شوفنا الموت بعنينا.. الحمد لله ان الواحد مصري".. هذه هي الكلمات التي رددها المصريون العائدون من الأراضي السودانية في ظل حالة من الاضطراب الشديد الذي تشهده السودان بعد اشتعال الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على مدار الأيام الماضية، وهو ما تطلب من الدولة المصرية تحرك عاجل لإنقاذ حياة الآلاف من المصريين المقيمين في السودان وهو ما تم على وجه السرعة وفق توجيهات من القيادة السياسية لإعادة أبناء الوطن إلى أرضهم سالمين والحفاظ على أرواحهم.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، الأمر الذي أسفر عن وقوع المئات من الضحايا بين قتيل وجريح منذ اندلاع الأزمة في منتصف شهر أبريل الجاري.

وصباح اليوم الجمعة أعلنت وزارة الصحة السودانية، عن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي يشهدها السودان خلال الأيام الـ 14 الأخيرة، حيث قالت إن نحو 199 شخصا لقوا حتفهم في الاشتباكات فيما أصيب أكثر من 2941 شخصًا، وأفاد محمد إبراهيم، المتحدث باسم الوزارة ان هناك تحسن نسبي في التغطية الصحية وتقديم الخدمة الطبية للجرحى والمصابين في المدن السودانية، مقارنة بالأيام الأولى لاندلاع الاشتباكات، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي استفاد من فترة الهدنة التي تشهدها البلاد بوصول أكبر عدد من المستهلكات الطبية والغذاء للقوائم العاملة وللمرضى والأكسجين.

وأكد "متحدث الصحة السودانية" أن انقطاع التيار الكهربائي أكثر من مرة طوال اليوم بعدد من المستشفيات هو أكبر تحدٍ يواجه الأطقم الطبية، وهو ما دفعنا للبحث عن الوقود لتشغيل المولدات الخاصة بالمستشفيات في ظل غلق أغلب محطات الوقود بسبب الأحداث الجارية.

وذكر المتحدث باسم الصحة السودانية، أنه من خلال عملية الترابط المعلوماتي بين المستشفيات السودانية تم حصر أعداد الضحايا على مدار 14 يومًا منذ اندلاع الاشتباكات، حيث وصلت أعدادهم التراكمية إلى 2941 مصابًا و199 متوفى، فيما تقدم 99 مستشفى الخدمات الطبية والعلاجية من إجمالي 134 مستشفى بأنحاء السودان، وهو ما يعنى أن 35 مستشفى خارج نطاق الخدمات بسبب تجدد الاشتباكات بمحيطها وعدم توافر الأمن.

جهود إجلاء المصريين من السودان

وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت خطة إجلاء المصريين من السودان، والتي جرت على قدم وساق من أجل الحفاظ على أرواح مواطنينا المتواجدين داخل الأراضي السودانية، حيث نجحت جهود الدولة المصرية في إعادة ١٣٥٦ مواطنًا عبر الإجلاء البري و١٢٨٣ مواطنًا عن طريق الإجلاء الجوي، بإجمالي ٢٦٤٨ مواطنًا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلى ٥٣٢٧ مواطنًا، بحسب تصريحات السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد ٩ طلعات جوية يوم ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ في إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين في السودان ليصل بذلك عدد إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى ٢٣ طلعة جوية، كما قامت القوات المسلحة بتوفير مواد غذائية واسعافية لما يزيد عن عدد ١٠٠٠ مواطن من المصريين المنتظر إجلاؤهم خلال عمليات الإجلاء الجوي الجارية.

مصر تفتح أبوابها للنازحين من السودان

وكعادتها فتحت مصر أبوابها للنازحين من الاضطرابات التي يشهدها السودان، حيث صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من ١٦٠٠٠ مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى اليوم ٢٧ أبريل الجاري.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت أكثر من ١٤ ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن ٢٠٠٠ مواطن أجنبي من ٥٠ دولة و٦ منظمات دولية.