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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد فتحى يشارك جمهوره صوره مع نور الشريف فى عيد ميلاده

أحمد فتحي
أحمد فتحي
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نشر الفنان أحمد فتحى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صوره تجمعه بالفنان القدير نور الشريف أثناء الإحتفال بعيد ميلادهم بالأردن .

علق فتحى على الصورة "الاستاذ وانا احتفالاً بيوم مولده ومولدى فى الاردن عندما همس فى اذنى'اقلب السكينه واتمنى أمنيه" .

وتابع فتحى "فعلاً تمنيت فى تلك الليلة امنية وبعد اعوام كثيرة فد تحققت تلك الامنيه، رحمك الله يا استاذى، اخر الرجال المحترمين"

يذكر أن الفنان أحمد فتحى شارك فى مسلسل الكبير اوى فى السباق الرمضانى الأخير، حيث ظهر فى دورى المزاريطه بدور حارس مرمى للفريق، المسلسل بطولة أحمد مكى، رحمه أحمد، بيومى فؤاد، محمد سلام، هشام إسماعيل، احمد فتحى والإخراج أحمد الجندى .

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أحمد فتحي نور الشريف