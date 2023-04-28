العوضى ينشر مقطع فيديو من تدريباته فى حلبة قتال



نشر الفنان أحمد العوضى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو من تدريباته داخل حلبة التصارع .

اعتاد العوضى مشاركة جمهوره كافة التفاصيل الخاصة به، وتحديدا الفيديوهات المتعلقة بتدريباته سواء القتالية أو الرياضيه فى الجيم .

شارك العوضى فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل "ضرب نار" والتى تدور أحداثه حول جابر الكوماندا الذى ترك الصعيد وسافر إلى القاهرة بسبب "الثأر" ليتعرف على مهرة فتاه من شبرا وتقع قصة حب بينهما، وبعد زواجهما تتصاعد الأحداث ويتورط الكوماندا فى الكثير من القضايا.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، إنتصار، إيمان السيد، أحمد بدير، تأليف ناصر عبدالرحمن والإخراج مصطفى فكرى.

يذكر أن مسلسل "ضرب نار" ثانى الأعمال التى جمعت الفنان أحمد العوضى والفنانة ياسمين عبدالعزيز مشاركة فى بطولة العمل بعد مسلسل"إللى ملوش كبير" رمضان قبل الماضى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، عايده رياض، خالد سرحان، دينا فؤاد، تأليف عمرو محمود يس والإخراج مصطفى فكرى.

https://www.instagram.com/reel/CrlF3uTAP0j/?igshid=YmMyMTA2M2Y=