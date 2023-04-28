بالفيديو.. مراد مكرم يشارك جمهوره فيديو غنائه فى أحد الأماكن العامة

شارك الفنان مراد مكرم جمهوره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مقطع فيديو وهو يغنى فى أحد الأماكن العامة أحد الأغانى الأجنبية .

علق على الفيديو "بما إني لاقيتكم بتشوفوا الفيديو علي صفحات بره وعاجبكم ، قلت أنزله ليكم هنا كامل" .

كان قد انتشر بين رواد السوشيال ميديا مقطع من الفيديو أثناء غناء الفنان مراد مكرم ولاقى استحسان كبير بين المتابعين، وبعد ردود الفعل على الفيديو قام مكرم بنشر الفيديو للأغنية كاملة على صفحته الشخصية .

يشارك الفنان مراد مكرم فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "ساعة إجابة" ويشاركه البطولة غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، سوسن بدر، محمد ثروت، نجلاء بدر والإخراج مصطفى أبو سيف.

يذكر أن الفنان مراد مكرم شارك فى الموسم الرمضانى المنقضى بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال، مى عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى والإخراج خالد مرعى .

https://www.instagram.com/reel/CrkyFZSgQbw/?igshid=YmMyMTA2M2Y=