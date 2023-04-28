آمنة يوجه المحافظات بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، كافة المحافظات بتطبيق التوقيت الصيفي الذي لن يؤثر علي قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، والتنسيق مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات ، بالإضافة إلي التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها ، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق بكل حسم فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لتطبيق قرار فخامة رئيس الجمهورية بعودة العمل بالتوقيت الصيفي والذي بدأ اعتباراً من اليوم الجمعة ٢٨ أبريل وينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر ٢٠٢٣ ومدى إلتزام المحلات والمطاعم بمواعيد فتحها وغلقها.

كما وجه اللواء هشام آمنة ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن ،مؤكدا أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عودة التوقيت الصيفي جاءت بسبب ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلي استمرار العمل بالمواعيد الصيفية للمحال العامة والتي تتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلي أنه تستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وناشد وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار مؤكداً ان تنظيم مواعيد فتح المحال التجارية صدر بعد توافق جميع الجهات المعنية .