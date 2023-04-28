متحور جديد لكوفيد ينذر بعودة الكمامات مرة أخرى

أكد خبراء أن انتشار متحور "كوفيد" شديد العدوى، المعروف باسم "أركتوروس"، يستدعي عودة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وأوصى الخبراء في بريطانيا بضرورة ارتداء الكمامات مجدداً في وسائل النقل العام للحد من انتشاره.

وبحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز قد يشهد هذا المتحور انتشاراً في جميع أنحاء العالم، ما دفع إلى إعادة تطبيق قوانين الكمامات في الهند، ويراقب رؤساء منظمات الصحة في بريطانيا بعناية انتشاره في أستراليا حالياً.

وشدد البروفيسور ستيفن غريفين، رئيس منظمة SAGE المستقلة، على ضرورة العودة لإجراء الفحوصات بانتظام والالتزام بارتداء الكمامات.

وأوضح غريفين في حديثه لصحيفة "ميل أونلاين" أن الفيروس ما زال يسبب الأضرار ويستمر في إصابة الأشخاص الأقل قدرة على التأقلم.

وأضاف أنه في غياب إجراءات تخفيف القيود، من الأفضل التركيز على المخاطر الفردية التي أصبحت الآن أقل بالنسبة للكثيرين.

وأكد ضرورة تمكين الجميع من "العيش" مع كوفيد وإلا سيستمر الأشخاص الضعفاء في اتخاذ الإجراءات الوقائية، بما في ذلك ارتداء الكمامات. ولا تزال المنظمات العالمية تتابع المتحور الجديد عن كثب، حيث بدأ بالفعل بالتحكم في الانتشار بالهند، وهناك مخاوف من انتشاره عالمياً.