فيديو.. محمد صلاح يسكب الماء خلسة على زميله وينكر فعلته

نشر حساب نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مقطع فيديو طريف عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يوضح من خلاله مدى قوة وترابط غرفة خلع ملابس الفريق والأجواء الجيدة التي تسود بين اللاعبين.

وظهر محمد صلاح، وهو يمزح مع زميله الإسكتلندي أندرو روبرتسون، حيث سكب الأول، الماء على الأخير خلسة، وأنكر فعلته بعدها، ليضطر الظهير الأيسر لمعرفة من الذي فعل هذا الأمر.

وبدأ روبرتسون في سؤال زملاءه، لمعرفة الفاعل وهو يضحك، حيث وجه السؤال للفرعون المصري، ولكن صلاح أنكر ذلك، ليسأل أندرو الحارس أليسون بيكر، ليرد الأخير عليه أنه يرتدي حذاءه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، بعدما نال إعجاب الكثيرين حول العالم، بالتعليق عليه: «روبرتسون سيلجأ لتقنية الفيديو VAR، ليعرف من الذي سكب عليه الماء».

ويتمتع محمد صلاح، بشعبية كبيرة داخل ليفربول وعلى مستوى الساحرة المستديرة، بعد تحقيقه للعديد من الإنجازات والأرقام القياسية منذ قدومه من روما الإيطالي لقلعة أنفيلد في صيف 2017.

ويستعد ليفربول، لمواجهة قوية أمام توتنهام هوتسبير، التي تجمع بينهما بعد غد الأحد، في قمة مباريات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.