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الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

سعر العملات
سعر العملات
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لا تزال أسعار العملات العربية والأجنبية مستقرة في السوق المصرية الرسمية منذ قرابة شهرين حتي ختام تعاملات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 التي تتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك .
 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع
 

جاء سعر اليورو أمام الجنيه نحو 34.05 جنيه للشراء و 34.16 جنيه للبيع.

 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.47 جنيه للشراء و 38.6 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.5 جنيه للبيع و 34.63 جنيه للشراء.

وسجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 23.11 جنيه للشراء و23.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.72 جنيه للشراء و 101.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

و بلغ سعر اليوان الصيني نحو 4.45 جنيه للشراء و 4.46 جنيه للبيع.


 

 


 


 


 


 

سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي