أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

لا تزال أسعار العملات العربية والأجنبية مستقرة في السوق المصرية الرسمية منذ قرابة شهرين حتي ختام تعاملات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023 التي تتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك .



سجل سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع



جاء سعر اليورو أمام الجنيه نحو 34.05 جنيه للشراء و 34.16 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.47 جنيه للشراء و 38.6 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.5 جنيه للبيع و 34.63 جنيه للشراء.

وسجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 23.11 جنيه للشراء و23.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.72 جنيه للشراء و 101.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

و بلغ سعر اليوان الصيني نحو 4.45 جنيه للشراء و 4.46 جنيه للبيع.



















