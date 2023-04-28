كأس رابطة الأندية.. تشكيل إنبي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي إنبي، بقيادة تامر مصطفى، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الاتحاد السكندري، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء تشكيل إنبي كالآتي :

حراسة المرمى :البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة ومحمد حامد وأحمد كالوشا.

خط الوسط : مودي ناصر وأحمد يوسف ومروان داوود ومصطفى شكشك ومحمد حمدي وصلاح زايد.

خط الهجوم: كريم الطيب.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

رضا السيد وعلي فوزي ورفيق كبو وعبدالرحمن عماد وأحمد اوفا وأحمد العجوز وسيف الخشاب ومحمد عبدالعاطي أحمد نادر.

تأهل الاتحاد السكندري لدور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الفوز علي فاركو بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 بينما تأهل إنبي للدور ذاته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح أيضا 6/5.

الجدير بالذكر أن الفرق المتأهلة لدور الثمانية بكأس رابطة الأندية المحترفة هي: الاتحاد السكندري وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري وحرس الحدود.