كأس رابطة الأندية.. تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري أمام إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء إنبي، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي :

حراسة المرمى :المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود علاء وعبدالله نصيب وهشام صلاح وصبري رحيل.

خط الوسط : مورو ومحمد محمود وناصر ناصر عمار حمدي وميسي.

خط الهجوم: مابولولو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

صبحي سليمان وإسلام عبدالنعيم وخالد صبحي وإبراهيم حسن ومصطفى إبراهيم وأحمد عيد ومحمود عبدالعزيز واوستن اموتو ومحمد فارس.

تأهل الاتحاد السكندري لدور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الفوز علي فاركو بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 بينما تأهل إنبي للدور ذاته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح أيضا 6/5.

الجدير بالذكر أن الفرق المتأهلة لدور الثمانية بكأس رابطة الأندية المحترفة هي: الاتحاد السكندري وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري وحرس الحدود.