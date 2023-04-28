دراسة: الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في بعض الأشياء

تم إجراء دراسة حول الذكاء الاصطناعي (AI) ووجدت أن ChatGPT يتفوق على بعض الأطباء، على الأقل فيما يتعلق بجودة وتعاطف المشورة الطبية المكتوبة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فتشير النتائج إلى أن مساعدي الذكاء الاصطناعي قد يلعبون دورًا في الرعاية الصحية، وأن هذه العوامل يمكن أن تساعد في تسهيل التواصل بين الأطباء والمرضى.

ومع ذلك، حذر البعض من الاعتماد الكامل على ChatGPT بسبب ميله لإنتاج "حقائق طبية" غير صحيحة، حيث استخدم الفريق بيانات من AskDocs على Reddit، حيث يمكن للأعضاء نشر أسئلة طبية يجيب عليها متخصصو الرعاية الصحية المعتمدون.

وعلى الرغم من أن اللجنة أعجبت بردود ChatGPT بنسبة 79٪ من الوقت، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتحقق من قدرتها الفعلية في مساعدة الأطباء. وحذر الخبراء من الاعتماد الكامل على النماذج اللغوية، حيث يمكن أن تنتج "حقائق طبية" مختلقة وخاطئة في بعض الأوثات، وأنه يجب استخدامها بعناية.