نائب التنسيقية يشارك في لقاء الاتحاد العام للمصريين بالخارج مع الطلاب المصريين بالسودان

شارك النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقاء عقده الاتحاد العام للمصريين بالخارج مع مجموعة من الطلاب المصريين الدارسين بالسودان عبر الزووم، وذلك بحضور الدكتور حلمي الغُر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور محمد سمير حمزة، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتناول الحوار الرد على أسئلة الطلاب المختلفة حول الآليات والإجراءات التى ستتخذها الحكومة المصرية للتعامل مع الحالات المختلفة بعد الأحداث الأخيرة في السودان.



وطمأن النائب محمود القط، الطلاب بأن جميع مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يعملون على قدم وساق للوصول لأعلى درجات الأمان والاطمئنان على جميع الجالية المصرية في السودان، وتبذل كل الجهد لعودة جميع المصريين إلى أرض الوطن سالمين.

وقال نائب التنسيقية، إن مصر لها خبرات في التعامل مع جميع الحالات، وخصوصا الدراسية وشئون الطلاب خصوصا بعدما اكتسبته من خبرات بعد عودة الطلاب المصريين من أوكرانيا.

وتوجه النائب محمود القط بالشكر للاتحاد العام للمصريين بالخارج على ما يبذلونه من جهد في التعاون مع مؤسسات الدولة فيما يخص المصريين بالخارج، مؤكداً أن ذلك يمثل الدور الحقيقي للمجتمع المدني .

