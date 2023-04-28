جامعة الزقازيق تحقق إنجازا عالميا في «تصنيف سيماجو الإسباني» لعام 2023

أظهر «تصنيف سيماجو الإسباني» لعام 2023 تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً ضمن جامعات الفئة الأولى (Q1) بجميع مؤشرات التصنيف الثالثة وهي: المؤشر الأول البحث العلمي الذي يشير إلى حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث العلمي للجامعة، والمؤشر الثاني هو مخرجات الابتكار، بينما المؤشر الثالث هو التأثير المجتمعي.

وجاء ترتيب الجامعة بالمؤشر الإجمالي في المركز 5 على مستوى الجامعات المصرية من إجمالي 49 جامعة مصرية ظهرت بالتصنيف بزيادة عدد 7 جامعات مصرية عن تصنيف العام الماضي .

وأشاد د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، بالانجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، كما أثنى سيادته بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

و أكدت د.نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي على تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلاً عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعى المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، و تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أوضح د. أحمد عسكورة - مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي أن نتائج تصنيف سيماجو الإسباني أشارت إلي ظهور جامعه الزقازيق في أكثر من 15 تخصص، وتصدرت جامعة الزقازيق فى التخصصات الرئيسية والتى جاءت كالتالي: في مجال العلوم البيطرية المركز الأول محليا وبالمركز (81 عالميا)، وفي مجال علم الحيوان بالمركز الأول محليا وبالمركز (101 عالميا)، وفي مجال علوم المياه في المركز الثاني محليا وبالمركز (97 عالميا)، وفي مجال علوم الحاسب في المركز الثاني محليا وبالمركز (896 عالميا)، وفي مجال العلوم الزراعية المركز الثاني محليا (1022 عالميا)، بينما في مجال الطب في المركز الخامس محليا والمركز (1974 عالميا) .

وأوضحت د. سالي محمود مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة بالجامعة أن تصنيف سيماجو الإسباني يستند على عدة معايير،هي: أولا: أداء البحث 50 % ، ثانيا: مخرجات الابتكار 30 % ثالثا: التأثير المجتمعي 20 %، كما أكدت أن من أهم المقارنات التى يقدمها تصنيف « سيماجو الإسباني الدولي» هى تصنيف التخصصات الرئيسية التى تتيحها الجامعات العالمية.