وزير الرياضة يشهد فعاليات الإعلان الرسمي عن الجهاز الفني لمنتخب اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان الرسمي عن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصرى الاول للرجال لكرة اليد برئاسة الاسباني خوان كارلوس باستور، اليوم الجمعة، بالمركز الاولمبي بالمعادي، بحضور ألفونسو دييث توريس نائب سفير أسبانيا بالقاهرة، الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

أكد وزير الشباب والرياضة أن منظومة كرة اليد المصرية مثالاً حياً يحتذى به على المستوى التخطيطي والعقلية الاحترافية في تطوير اللعبة بكافة أعمارها السنية، مشيراً إلي أن الفترة الأخيرة شهدت تدرجاً بصورة واضحة في توسيع قاعدة المنافسة والممارسة الرياضية للعبة كرة اليد، مما كان له الفضل في تحقق إنجازات كبيرة للعبة كرة اليد علي المستوي الدولي.

أشار "صبحي" إلي المكانة الدولية التي وصلت اليها مصر علي مستوي كرة اليد، بفضل دعم القيادة السياسية للأبطال الرياضيين والطفرة التي شهدتا مصر علي مستوي البنية الرياضية، واستكمالاً للإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية في الآونة الراهنة، وانعكاس ذلك علي ثقة الاتحادين الأفريقي والدولي في إسناد العديد من البطولات، ومنها منافسات بطولة العالم لليد ٢٠٢١، ومنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد ٢٠٢٢، ‬وبطولة العالم للكراسي المتحركة سبتمبر ٢٠٢٢، وكذا استضافة بطولة الأمم الأفريقية ٢٠٢٤، والمؤهلة لاوليمبياد باريس ٢٠٢٤، وذلك في ضوء



من جهته، قدم الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضةعلى دعمه المستمر والمتواصل لاتحاد اليد وكافة الفرق الرياضية، كما قدم الشكر للدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي اليد الذي يُعد العامل والعنصر الأساسي في نجاح منظومة اليد المصرية خلال الفترة الماضية لدعمه الدائم لكرة اليد المصرية"، متمنياً تحقيق المزيد من الانجازات المصرية في كرة اليد المصري على المستوى الدولي والعالمي.

وخلال المؤتمر الصحفي تم تقديم أعضاء الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب الوطنى المصرى والذي ضم كل من" خوان كارلوس باستور المدير الفنى و كابتن هانى الفخرانى المدرب العام و مانويل سييرا مدرب حراس المرمى، نور أبو زيد مدير الفريق، محمود سعيد مدير إدارى الفريق، والدكتور محمد شوقى طبيب الفريق، والمهندس محمد امام محلل أداء الفريق الوطنى، ومانويل اورتيجا مدرب الأحمال، وادواردو سكياردو محلل أداء.