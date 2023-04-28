احباط محاولة تهريب سبائك ذهبية بجمارك مطار أسيوط

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد كبير باحثين بدرجه مدير عام مدير الإدارة ووليد حسني عبدالباقي مدير اداره التفتيش من ضبط محاولة تهريب سبيكتين ذهبيتين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران اير كايرو القادمة من الكويت اشتبه احمد ناجي رئيس القسم في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام علي فوزي مهندس تشغيل تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود كثافات داخل حقائب الراكب.

وقام أحمد ناجي مشرف الصاله، بتكليف أمير زيدان وزينب حسن والاء شافع مأموري الجمارك بتفتيش حقائب الراكب ؛بحضور احمد المراغي أمن جمركي تحت إشراف اسامه عبدالحليم مدير اداره الأمن بالاقصر وأحمد محمد عبدالرحيم ومحمد محرز ومحمد الليثي بمكافحة التهرب الجمركي فتبين وجود سبيكتين ذهبيتين بإجمالي وزن واحد كيلو جرام .

قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنه ٢٠٢٣ وحرره عبدالله مصطفي .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.