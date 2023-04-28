مانشستر يونايتد يمدد عقد موهبته الشابة حتى 2028

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تمديد عقد موهبته الشابة أليخاندرو جارناتشو، جناح الفريق، ليستمر داخل قلعة الشياطين الحمر حتى صيف عام 2028.

وحصن مانشستر يونايتد، جوهرته الأرجنتينية جارناتشو، بعقد جديد لمدة 5 مواسم مقبلة، ليقطع اليونايتد، الطريق على الأندية التي كانت ترغب في الحصول على خدمات النجم الشاب.

وقال النادي الإنجليزي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: «يسر النادي أن يعلن عن توقيع أليخاندرو جارناتشو عقدًا جديدًا يمدد إقامته في النادي حتى 30 يونيو 2028».

وأضاف البيان: «شارك خريج الأكاديمية بالفعل في 31 مباراة مع الفريق الأول، في سن 18».

وعبر جارناتشو عن سعادته بعد التوقيع على عقده الجديد مع الشياطين الحمر، في تصريحات لموقع النادي، قائلًا: «عندما انضممت إلى هذا النادي الرائع، كنت أحلم بأول ظهور لي، واللعب في أولد ترافورد، وتسجيل هدفي الأول والفوز بالألقاب بهذا الشعار على صدري».

وتابع: «أشعر بالفخر والعاطفة لأنني مررت بهذه اللحظات بالفعل، مع عائلتي التي دعمتني في كل خطوة على الطريق».

وأضاف أليخاندرو جارناتشو: «نحن جميعًا نتحلى بالتواضع للحصول هذه الفرصة لمواصلة رحلتنا في مانشستر يونايتد وقد بدأت بالفعل في العمل على تحقيق المجموعة التالية من الأهداف والطموحات».

وأتم جارناتشو: «لقد ساعدني المدير الفني وطاقمه التدريبي على التحسين بكل الطرق، وبدعمهم، أتطور كل يوم لمساعدة الفريق على تحقيق النجاح، أنا أستمتع بالمستقبل ولا أطيق الانتظار لخلق المزيد من الذكريات الخاصة مع هذه المجموعة، أمام مشجعينا المذهلين».

وخرج مانشستر يونايتد، أمس الخميس، من ملعب استاد توتنهام هوتسبير بتعادل إيجابي أمام توتنهام بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.