أشرف عطية يتفقد عددا من الشوارع الرئيسية والداخلية بمدينة أسوان





قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى بجولة تفقدية سيراً على الأقدام بدءاً من مسجد بدر بالطابية وحتى ميدان المحطة بمسافة 4 كم وذلك مروراً بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية شملت شوارع الشواربى الجديد وبشير بك وشرق البندر ، والشارع الجديد ، والمطار والسودانية .

خلال الجولة وجه محافظ أسوان إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ، والسيطرة على عربات التوك توك ، بجانب ضرورة إستغلال المساحات الفارغة ، والأماكن الجانبية كجراجات وساحات إنتظار للسيارات ، مع إزالة الحواجز أمام المحلات ، وتحرير محاضر مخالفة بغرامات فورية للمحلات الغير ملتزمة سواء بوضع حواجز أو دفع رسوم النظافة العامة .

وشدد على مواصلة تنظيم الحملات المكبرة صباحاً ومساءاً لإزالة الإشغالات أولاً بأول وتحقيق السيولة للمارة والمركبات بالشكل المطلوب .

ووجه أشرف عطية إلى دراسة تسيير الحركة المرورية فى إتجاه واحد بشارعى الجديد وكسر الحجر من أجل تحقيق السيولة المرورية في وسط المدينة .

فيما قام المحافظ بضبط أحد عربات الحنطور المخالفة ، والغير ملتزمة بتركيب البامبرز بشكل حضارى مما يتسبب فى إلقاء مخلفاته فى الشارع ، وبالتالى إنتشار التلوث والروائح الكريهة .

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