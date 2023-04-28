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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أشرف عطية يتفقد عددا من الشوارع الرئيسية والداخلية بمدينة أسوان

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد الشوارع الرئيسية والداخلية
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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى بجولة تفقدية سيراً على الأقدام بدءاً من مسجد بدر بالطابية وحتى ميدان المحطة بمسافة 4 كم وذلك مروراً بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية شملت شوارع الشواربى الجديد وبشير بك وشرق البندر ، والشارع الجديد ، والمطار والسودانية .

خلال الجولة وجه محافظ أسوان إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ، والسيطرة على عربات التوك توك ، بجانب ضرورة إستغلال المساحات الفارغة ، والأماكن الجانبية كجراجات وساحات إنتظار للسيارات ، مع إزالة الحواجز أمام المحلات ، وتحرير محاضر مخالفة بغرامات فورية للمحلات الغير ملتزمة سواء بوضع حواجز أو دفع رسوم النظافة العامة .

وشدد على مواصلة تنظيم الحملات المكبرة صباحاً ومساءاً لإزالة الإشغالات أولاً بأول وتحقيق السيولة للمارة والمركبات بالشكل المطلوب .

ووجه أشرف عطية إلى دراسة تسيير الحركة المرورية فى إتجاه واحد بشارعى الجديد وكسر الحجر من أجل تحقيق السيولة المرورية في وسط المدينة .

فيما قام المحافظ بضبط أحد عربات الحنطور المخالفة ، والغير ملتزمة بتركيب البامبرز بشكل حضارى مما يتسبب فى إلقاء مخلفاته فى الشارع ، وبالتالى إنتشار التلوث والروائح الكريهة .

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IMG-20230428-WA0008
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IMG-20230428-WA0007
جولة تفقدية الشوارع الرئيسية والداخلية أخبار محافظة أسوان