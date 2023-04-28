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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا .. تعيين قائد جديد لأسطول بحر البلطيق

أسطول بحر البلطيق
أسطول بحر البلطيق
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أعلن القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، اليوم الجمعة، عن تعيين نائب الأميرال فلاديمير فوروبيوف، قائدا جديدا لأسطول بحر البلطيق، مؤكدا على أهمية هذا الأسطول.

وقال إيفمينوف خلال تقديم نائب الأميرال فلاديمير فوروبيوف، للقادة العسكريين، إن أسطول البلطيق هو الضامن للأمن في شمال غرب روسيا الاتحادية، لذلك سيستمر تزويده بالسفن وأنظمة الأسلحة الحديثة.

وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم تعيين فوروبيوف في منصب قائد أسطول البلطيق بمرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلا من الأميرال فيكتور لينا، الذي تم إرساله لقيادة أسطول المحيط الهادئ خلفا للأميرال سيرجي أفاكيانتس، الذي تقاعد.

وأكد القائد العام للبحرية أن أسطول البلطيق يؤدي اليوم مجموعة واسعة من المهام، باعتباره عاملا مهما لضمان الأمن في شمال غرب البلاد.

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