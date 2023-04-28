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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة السودانية: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات لـ199 وفاة و2941 إصابة

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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أفاد محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، بوجود تحسن نسبي في مستوى تقديم الخدمة الطبية للجرحى والمصابين في المدن السودانية، مقارنة بالأيام الأولى لاندلاع الاشتباكات، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي استفاد من فترة الهدنة التي تشهدها البلاد بوصول أكبر عدد من المستهلكات الطبية والغذاء للقوائم العاملة وللمرضى والأكسجين.

وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية اليوم الجمعة، على شاشة "القاهرة الإخبارية" أن انقطاع التيار الكهربائي أكثر من مرة طوال اليوم بعدد من المستشفيات هو أكبر تحدٍ يواجه الأطقم الطبية، وهو ما دفعنا للبحث عن الوقود لتشغيل المولدات الخاصة بالمستشفيات في ظل غلق أغلب محطات الوقود بسبب الأحداث الجارية.

وذكر المتحدث باسم الصحة السودانية، أنه من خلال عملية الترابط المعلوماتي بين المستشفيات السودانية تم حصر أعداد الضحايا على مدار 14 يومًا منذ اندلاع الاشتباكات، حيث وصلت أعدادهم التراكمية إلى 2941 مصابًا و199 متوفى، فيما تقدم 99 مستشفى الخدمات الطبية والعلاجية من إجمالي 134 مستشفى بأنحاء السودان، وهو ما يعنى أن 35 مستشفى خارج نطاق الخدمات بسبب تجدد الاشتباكات بمحيطها وعدم توافر الأمن.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

اشتباكات عنيفة ارتفاع ضحايا الاطقم الطبية الجيش السوداني