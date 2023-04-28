عودة القائد.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ألميريا بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ألميريا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد، غدًا السبت، ألميريا بملعبه سانتياجو برنابيو، بقيادة تحكيمية من جييرمو كوادرا فرنانديز.

وشهدت قائمة الريال، عودة قائد الفريق كريم بنزيما، بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام جيرونا، وكذا الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ويفتقد أنشيلوتي لخدمات الكرواتي لوكا مودريتش أمام ألميريا، بعد تعرضه لإصابة في أوتار ركبة الساق اليسرى، ليغيب لمدة أسبوعين عن الملاعب، وبالتالي لم يشارك في مباراتي أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا، وأمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستمر غياب المدافع النمساوي دافيد ألابا، لعدم جاهزيته الفنية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، فيما يأتي ألميريا في المركز الخامس عشر وفي رصيده 33 نقطة.

قائمة ريال مدريد

وجاءت قائمة ريال مدريد، على النحو التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريازولا – لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير.

خط الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس.

وفي الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – ماريانو دياز.