بني سويف تستقبل 90 من السياح الألمان والصينيين والسويسريين والبولنديين

تواصل محافظة بني سويف،استقبال الأفواج السياحية أثناء رحلاتهم النيلية بين القاهرة وأسوان ، ضمن خطة المحافظة ، لتنشيط السياحة، واستثمار توقف الرحلات النيلية بمدينة بني سويف ،للإطلاع على المقاصد السياحية بالمحافظة والاستمتاع بمنظر النيل الخلاب ، وذلك من خلال تنظيم برنامج سياحة اليوم الواحد

استقبلت المحافظة فوجاً سياحياً قوامه 61 سائحاً ألمانياً وسويسرياً ويولندياً ، على متن الفندق العائم ، فيما تم " أمس "استقبال فوج مكون من 30 سائحاً صينياُ على متن المركب العائم " مونارك" قادم من القاهرة متجهاً إلى المنيا ، وكان في استقبال الفوجين فريق عمل من الإدارة العامة للسياحة بقيادة رانيا محمد عزت مدير عام الإدارة ، الأستاذة هبة السيد وكيل الإدارة،محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم" قامت إدارة السياحة بإعداد برنامجين سياحيين ، تضمنا استقبال الفوجين بمرسى النيل السياحي وتنظيم جولة حرة " لكل فوج على حدة" بالممشى السياحي للكورنيش ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

وأعرب أعضاء الفوجين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس في بني سويف، معبرين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم " الدكتور محمد هاني غنيم " ومسؤولي قطاع السياحة ببني سويف وكافة التنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم ومرورهم بالمحافظة خلال رحلتهم عبر النيل