مسئول أممي يدعو اليابان إلى فرض عقوبات على ميانمار

دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، اليابان إلى فرض عقوبات على ميانمار خلال اجتماعات مجموعة الدول الصناعية المقرر عقدها الشهر المقبل بمدينة "هيروشيما" جنوبي البلاد.

وحث أندروز في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة "طوكيو" أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة اليابان بصفتها رئيس اجتماعات المجموعة للعام الجاري، على الانضمام إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على جيش ميانمار وتوجيه رسالة قوية، لافتا إلى مصرع أكثر من 3 آلاف و400 مدني واعتقال نحو 17 ألف سياسي منذ استيلاء الجيش على السلطة قبل عامين.

كما حث أندروز المجتمع الدولي على تمديد المساعدات الإنسانية للاجئين المسلمين من الروهينجا الذين فروا من ميانمار هربا من الهجمات التي يشنها الجيش، حيث إن نحو مليون شخص لا يزالون يعيشون في مخيمات في بنجلاديش المجاورة.

وأشار أندروز إلى أن عملية توزيع الأمم المتحدة للغذاء قد انخفضت بصورة كبيرة بسبب نقص التمويل، وأن أكثر من 40 بالمائة من الأطفال يعانون من سوء التغذية، لذا حذر من تدهور الوضع الإنساني في البلاد.