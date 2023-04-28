عودة ديمبلي وكريستنسن.. قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ريال بيتيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة، غدًا السبت، ريال بيتيس على ملعبه سبوتيفاي كامب نو، ويدير اللقاء تحكيميًا كارلوس ديل سيرو.

وشهدت قائمة البلوجرانا لمواجهة بيتيس، عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وحصل المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، على التصريح الطبي للمشاركة في مباريات الفريق، وبالتالي تواجد في قائمة البرسا لمواجهة الغد.

وكانت كتيبة المدرب تشافي، خسرت في مباراة الجولة الماضية أمام رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف.

قائمة برشلونة

وجاءت قائمة برشلونة، على النحو التالي.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إيناكي بينيا – أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – جول كوندي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – بيدري جونزاليس – فرانك كيسي – فرينكي دي يونج – بابلو جافي – بابلو توري.

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا – لامين يامال.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب مركز الوصافة، فيما يأتي ريال بيتيس سادسًا وفي رصيده 49 نقطة.