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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب مواطنون فلسطينيون، بينهم صحفي، اليوم الجمعة، بالرصاص المطاطي وبالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في محافظتي "نابلس" و"قلقيلية" بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، إن أربعة أشخاص، بينهم صحفي، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع مُغلق منذ نحو 20 عامًا.

وفي محافظة "نابلس"، أصيب مواطنون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة "بيت دجن" الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقًا.

وأفادت مصادر طبية بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في صدره والآخر في قدمه، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وقد جرى تقديم العلاج لهم ميدانيًا.

مواطنون فلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي نابلس