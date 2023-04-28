تطبيق "كلوب هاوس" يفقد شعبيته بعد انتهاء كورونا

أفاد مؤسسي تطبيق "كلوب هاوس" للتواصل الاجتماعي، المختص بالدردشة الصوتية، والذي لاقي اقبال كبير خلال الفترة الماضية منذ جائحة كورونا ، فصل أكثر من نصف موظفيه، فيما يسعيان إلى "إعادة ضبط تشغيله".

وأوضح مؤسسا التطبيق، بول دافيسون وروهان سيث، في رسالة هامة بالبريد الالكتروني إلى الموظفين، أنهما لا يشعران بضغط كبير لخفض التكاليف، لكن نسعي إلى "فريقا أصغر سيعطينا تركيزا وسرعة".

حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالاستماع إلى محادثات، مثل بث مباشر و المشاركة بشكل نشط في مناقشات.

ومن ناحية أخري ،صدر التطبيق في مارس 2020، حيث كان العالم يبدأ الدخول في عمليات إغلاق وركود اقتصادي صعب بسبب مرض كورونا.

وسابقا كان الوصول للتطبيق صعب لدرجة أنه في وقت ما، لم يكن بإمكانك الانضمام إلى التطبيق إلا بدعوة من أحد الأعضاء، ولكن بعد تحديث وتطوير التطبيق حدث تراجع كبير في عدد المستخدمين، فيما بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها.

وكتب مؤسسا التطبيق "فيما انفتح العالم بعد كوفيد، أصبح من الصعب على الكثير من الأشخاص إيجاد أصدقائهم، في تطبيق كلوب هاوس، وتكييف المحادثات الطويلة مع حياتهم اليومية".

واختتم المؤسسان "لإيجاد دوره في العالم، يتعين تطوير المنتج هذا يتطلب فترة تغيير".