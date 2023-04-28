يغيب عن مواجهة السيتي.. ريال مدريد يتلقى صدمة قوية بإصابة نجم الفريق

تلقت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، صدمة قوية بإصابة أحد نجوم الفريق، وتأكد غيابه عن مباراة نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام جيرونا بالجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني، التي خسرها الملكي برباعية مقابل هدفين.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن مودريتش تعرض لإصابة في أوتار ركبة الساق اليسرى، ويغيب لمدة أسبوعين عن الملاعب.

مودريتش

وأشارت الصحيفة إلى غياب مودريتش عن مباريات الفريق المقبلة، وهي، ألميريا بالجولة 32، وريال سوسيداد بالجولة 33 من الليجا، كما يغيب عن لقاء أوساسونا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ولكن الصدمة القوية بالنسبة لجماهير الريال ومدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، هي غياب صاحب الـ37 عامًا عن المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا، ما يعني فقدان الميرينجي أحد العناصر الأساسية والمحرك الرئيسي لوسط ميدان الفريق المدريدي، أمام أحد أقوى الفرق حول العالم، الذي يتميز باستخدام أسلوب الضغط العالي على الخصم في الملعب.

ويواجه ريال مدريد، نظيره مانشستر سيتي يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مواجهة الإياب في يوم 17 من الشهر ذاته.