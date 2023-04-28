الإنقاذ النهرى تنتشل جثتي سائق ومزارع سقطا من معدية نهرية بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتي سائق ومزارع، غرقا في نهر النيل إثر سقوط سيارة ربع نقل من أعلي معدية أمام قرية الكرم بأبوقرقاص.

وكان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقي أمس، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بسقوط السيارة رقم 5428 ن م ج، ربع نقل، من أعلي معدية في نهر النيل، أثناء العبور من البر الغربي للشرقي، وذلك أمام قرية الكرم.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن غرق كلا من: محمود طلعت توفيق 35 عاما، سائق، وعمر فتحي جاد المولي 40 عاما، مزارع، يقيمان بقرية كرم أبو عمر بمركز أبوقرقاص.

وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين وتم نقلهما إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص عن سحب السيارة الربع نقل من نهر النيل باستخدام لودر مجلس المدينة، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

وعلي جانب أخر، تلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بانقلاب سيارة ملاكي أمام كوبري مدينة بني مزار، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة أحمد إبراهيم فؤاد 15 عاما، طالب، مقيم بمدينة بني مزار.