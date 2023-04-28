نقابة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين إثر الاشتباكات لـ387 شخصا

كشفت نقابة أطباء السودان عن أن عدد القتلى المدنيين ارتفع إلى 387 شخصا والجرحي إلى 1928 منذ بدء المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد.

وقالت النقابة في تقريرها رقم 14 منذ بدء الاشتباكات، اليوم الجمعة، أنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير المشمولة في حصرها، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في السودان، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأفادت بسقوط الكثير من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة، حيث بلغ 74 وفاة ليومي 24-25 أبريل، فيما لم تتحصل النقابة بعد على حصر ليومي 26-27 أبريل ولا يوجد حصر لعدد الإصابات، كما أن كافة المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة.