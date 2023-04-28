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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوقاف القليوبية تفتتح مسجد الحاج سلام والرحمة ببنها

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
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أعلنت مديرية أوقاف القليوبية افتتاح مسجدين جديدين اليوم في إطار تكثيف الانتهاء من الإحلال والتجديد لجميع المساجد.


وقالت المديرية في بيان لها أن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية،
اليوم، افتتح مسجد الرحمة بقرية دجوى وهو إنشاء جديد وبلغت مساحته 300 متر بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.

كما افتتح المسجد الثاني وهو مسجد الحاج سلام بقرية دملو على مساحة 300 متر بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون جنيه، بعد إحلاله وتجديده بالكامل.

خلال الافتتاح تناول وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية الحديث عن العمل وقيمته مشيرا إلى أن العمل والعبادة قرينان لا ينفصل أحدهما عن الآخر مطلقا حيث جاءت آيات القرآن فى نداء أهل الإيمان مقترنة دائما بالعمل بل إن الشرع الحنيف لم ينادي بالعمل فقط بل وصل إلى النداء والحث على إتقانه وجودته.

افتتاح المسجد

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