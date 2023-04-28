محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع العامل الأول بإمبابة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة جولة ميدانية شملت شوارع العامل الأول والسوق ومحمد حجازي وطلعت حرب والموقف بمنطقة إمبابة وكورنيش النيل في حي شمال الجيزة .

وتابع المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع العامل الأول بامبابة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري موجها باستدعاء الشركة المسئولة عن أعمال الرصف وتلاشي عددا من الملاحظات بالطريق وأرصفة المشاة والجزيرة الوسطي قبل الاستلام النهائي للأعمال ومراجعة مدى التزامها بتطبيق كافه المعايير والمواصفات المحددة للأعمال.

وشملت جولة المحافظ تفقد الحالة العامة للنظافة بشوارع امبابة ومناطق المنيرة موجها رئيس هيئة النظافة بأن تشمل ورديات العمل مدار اليوم وعدم السماح بوجود أي تراكمات ومتابعة أداء الشركات العاملة بقطاعات الحي.

كما تابع اللواء أحمد راشد حالة الإشغالات ومدى التزام المحال والمنشآت التجارية بشوارع السوق والعامل بخط التنظيم مشدداً على عدم السماح بالتعدي علي أرصفة المشاة ونهر الطريق لعدم إعاقة حركة المارة وكلبشة السيارات المتعدية علي الجزر الوسطي بالإنتظار الخاطئ بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

واستمع المحافظ خلال جولته لآراء المواطنين وعدداً من الشكاوي لديهم مؤكداً أن المحافظة حريصة علي الاستجابة لكافه مطالب مواطنيها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمشرف علي حي شمال الجيزة وياسر سامي رئيس حي العجوزة .