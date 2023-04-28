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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق داخل فيلا مهجورة فى بنها

الحريق
الحريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع داخل فيلا مهجورة، بمدينة بنها، دون خسائر في الأرواح، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق والوقوف على حجم الخسائر.


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان بنها، بتلقيهم بلاغًا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق فيلا مهجورة، بمدينة بنها، خلف البنك الإفريقي.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، ومجلس مدينة بنها، وجرى الدفع بسيارتين إطفاء وسيارتي إسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

تبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في مجموعة من الأشجار داخل الفيلا، وبسبب شدة الرياح انتقل إلى داخل الفيلا، وأمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق والوقوف على حجم الخسائر.

الحريق

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