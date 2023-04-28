تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع بالمصالح الحكومية بسوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه يوجد خطة لتغيير 10417 عداد ميكانيكى بعدد 82 مصلحة حكومية بعدادات مسبقة الدفع وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه، كما انه جارى فحص وإصلاح العدادات العاطلة بالمؤسسة حكومية وذلك فى إطار خطة الشركة على محاسبة العملاء وفقا للاستهلاك الفعلى دون الاعتماد على متوسطات الاستهلاك.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم الانتهاء من فحص ٤٧١٢ عداد عاطل ومعايرة وإصلاح وتغيير ٩٩٠ عداد وذلك للمساهمة فى ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد كما تم فحص وحل ٩٩٠ شكوى مقدمة من العملاء.

وأضاف المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى أنه تم فحص واصلاح ١٥٠عداد مسبق الدفع هذا بالاضافة الى التفتيش والمرور بصفة دوريه على القراء لمتابعة اعمال القراءة بالعدادات للتأكد من رصد القراءات الصحيحة ومحاسبة العملاء على القراءات الفعلية لتحقيق رضا العملاء.