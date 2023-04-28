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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين في طنطا

ارشيفيه
ارشيفيه
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شهدت قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية مصرع شخص إثر تلقيه طعنة نافذة من سلاح أبيض في مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات بينهما.

 تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بقرية شبرا النملة دائرة المركز أسفر عن مصرع أحدهم.

  علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز شرطة طنطا لمكان الحادث وتبين مصرع شخص يدعي “ هاني . ا” اثر تلقيه طعنة نافذة من سلاح أبيض  وتم نقله لمشرحة المستشفى وضبط أطراف الواقعة وجاري تكثيف جهود البحث لمعرفة أسباب وملابسات وظروف الواقعة .

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة

الأجهزة الأمنية المباحث الجنائية شبرا النملة محافظة الغربية مدير المباحث الجنائية