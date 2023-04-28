إخماد حريق منزل بالمنيا بسبب ماس كهربائى دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية، اليوم الجمعة، حريق اندلع داخل منزل بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات بشرية.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بنشوب حريق داخل منزل بقرية تلة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب حريق بمنزل "طه عبود"، بسبب حدوث ماس كهربائي وتم إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية على احتراق بعض أثاث المنزل بالطابق الثالث، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

وفي وقت سابق، شهدت مدينة العدوة، الثلاثاء الماضي، نشوب حريق بمحل للحدائد والبويات بشارع مصطفي كامل، ملك "عيد كامل فتح الباب"، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده، حيث رجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية، وأسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات المحل، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.