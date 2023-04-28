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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليابان تجلي 48 يابانيا من السودان إلى بلادهم

اليابان
اليابان
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 أعلنت السلطات اليابانية أنها قامت بإجلاء 48 يابانيا وأفراد أسرهم من السودان إلى جيبوتي على متن طائرة خاصة، نظرا لما تشهده الخرطوم من اضطرابات. 
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم /الجمعة/ - أن الطائرة الخاصة غادرت مطار جيبوتي الدولي، متجهة إلى اليابان، وأنه من المقرر أن تصل إلى البلاد صباح غد السبت.
ولفتت الهيئة إلى أنه مع تفاقم الوضع في السودان، كان قد تم إجلاء 57 مواطنا يابانيا وثمانية أفراد من أسرهم من السودان إلى دول مجاورة مثل جيبوتي وإثيوبيا، على متن طائرة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية أو بدعم من فرنسا ودول أخرى.

اليابان جيبوتي السودان