دعاء زهران تشيد بدور أجهزة ومؤسسات الدولة في إجلاء المصريين العالقين بالسودان

أشادت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية المجتمعية، بالدور الكبير الذي قامت به أجهزة ومؤسسات الدولة إجلاء المصريين العالقين في السودان، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها دولة السودان الشقيقة.

وأكدت الدكتورة دعاء زهران، أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسستها تحركت بشكل فوري وسريع لحماية جميع أبنائها، وهذا دليل على أن الدولة تضع دائما حماية مواطنيها على رأس أولوياتها، وتسعى دائما في سبيل الحفاظ على أبنائها سواء في الداخل أو الخارج.

وأوضحت زهران، أن هذا الأمر ليس بجديد على الدولة المصرية، التى سبق وأن أعادت المصريين من ووهان الصينية وقت أزمة كورونا، ومن ليبيا وغيرها من المناطق التى تشهد صراعات وحروب.

وثمنت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية المجتمعية، دعوة الرئيس السيسي حول استعداد مصر للوساطة في تجاوز الأزمة وأنها دعوة جادة هدفها الحرص على استقرار السودان ووحدة أبناء شعبه.