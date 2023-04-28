بيت ثقافة القوصية يعقد الجلسة الأسبوعية لنادي الأدب

شهد بيت ثقافة القوصية برئاسة الأستاذ ياسر ماهر التابع لفرع ثقافة أسيوط اللقاء الأسبوعى لنادي الأدب برئاسة الشاعر عبد الغني مسعود وبإشراف الشاعر اشرف رشاد حامد

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة ترحيبية للشاعر عبدالغني مسعود والذي قدم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك مؤكداً ان الملتقى هو انعكاس لروح الحب التي تجمع الأدباء والشعراء والمبدعين بالقوصية.

وشارك في اللقاء الشاعر الكبير مدثر الخياط رئيس رابطة الشعراء والأدباء الثقافية والشاعر وجيه سعداوي والشاعر الدكتور ابراهيم فرغل واسماء عبد اللطيف مدير مدرسة عرب الشيخ عون الله والشاعر احمد كامل والشاعر والناقد حازم شلقامي والشاعر عبد الجواد ابو جبل والشاعر محمود احمد حسن ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي القوصية.

وتباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية حيث شارك الأدباء فيها ببعض من المربعات الشعرية وبعض القصائد الشعرية الجديدة من الشعر الحلمنتيشي ومجموعة من المربعات الأدبية وفن الواو.

كما شارك باللقاء مجموعة من المواهب الأدبية الشابة منهم: "داليا عصام، وندي حمادة، ويوسف مصطفي رجب خميس، وشروق حسن عليوه، وشهد عاطف، ومحمود محمد، وحسن عليوة".