دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مناطق في المدينة بـ10 صواريخ

الجمعة 28/أبريل/2023 - 02:54 م

أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة "بتروفسكي" التابعة لمدينة دونيتسك بـ 10 صواريخ من راجمات صواريخ.

وذكر بيان للمكتب المذكور اليوم الجمعة: لقد جرى تسجيل استهداف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية اليوم باتجاه منطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك بـ 10 صواريخ من راجمة صواريخ.

يُذكر أن المكتب أعلن في وقت سابق أن القوات الأوكرانية استهدفت اليوم الجمعة منطقة فوروشيلوفسكي أيضا الواقعة في قلب دونيتسك، بصاروخين.

كما أفاد عمدة المدينة، أليكسي كوليمزين، بأن الصاروخين المذكورين تم تسجيل سقوطهما في المنطقة المحيطة بقصر عقود الزفاف.