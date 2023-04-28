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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف مناطق في المدينة بـ10 صواريخ

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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 أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة "بتروفسكي" التابعة لمدينة دونيتسك بـ 10 صواريخ من راجمات صواريخ. 
وذكر بيان للمكتب المذكور اليوم الجمعة: لقد جرى تسجيل استهداف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية اليوم باتجاه منطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك بـ 10 صواريخ من راجمة صواريخ. 

يُذكر أن المكتب أعلن في وقت سابق أن القوات الأوكرانية استهدفت اليوم الجمعة منطقة فوروشيلوفسكي أيضا الواقعة في قلب دونيتسك، بصاروخين.
كما أفاد عمدة المدينة، أليكسي كوليمزين، بأن الصاروخين المذكورين تم تسجيل سقوطهما في المنطقة المحيطة بقصر عقود الزفاف.

دونيتسك الحرب الأوكرانية راجمات صواريخ