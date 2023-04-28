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الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وصول حافلات إجلاء طلبة ومواطنين فلسطينيين من السودان إلى معبر رفح

رفح
رفح
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عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم، لقطات لوصول الفلسطينيين القادمين من السودان إلى معبر رفح بعد نجاح جهود مصر في إجلائهم من السودان.

وكانت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، أعلنت عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء فلسطين والقادمين من السودان إلى مصر عبر معبر أرقين الحدودي.

ويتوجه ١٩٤ مواطنًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بمرافقة مندوب السفارة، و٢٩ مواطنًا إلى مطار القاهرة الدولي للانتقال إلى وجهاتهم، وكان في استقبالهم وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لتذليل كافة العقبات، ومرافقتهم حتى وصولهم معبر رفح البري.

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