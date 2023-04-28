الخارجية الفلسطينية تعلن وصول أول مجموعة من السودان إلى جدة

الجمعة 28/أبريل/2023 - 02:40 م

أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، أن الدفعة الثانية من الطلبة والمواطنين الفلسطينيين الذين غادروا بورت سودان التي تضم العدد الأكبر من الطلبة العسكريين باشراف الملحق العسكري الفلسطيني وصلت صباح اليوم إلى جدة بواسطة البواخر السعودية.

وأضاف الديك في تصريح صحفي له، أنه كان في استقبالهم القنصل العام لدولة فلسطين في جدة السفير محمود الأسدي،حيث ستلتحق بالمجموعة الأولى ليكتمل وصولها بما مجموعه 68 مواطناً وطالباً.

وأوضح السفير الديك، بان مجموعة أخرى من مواطنينا تتكون من 64 مواطناً جميعهم أسر فلسطينية غادرت هذا الصباح أيضاً بورت سودان على البواخر السعودية في طريقها إلى جدة.