مصادرة 2064 عدسة طبية لاصقة محظور تداولها بالمحلة

صادرت مديرية التموين بالغربية، 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها بالأسواق بدون إشراف طبيب وبدون تصريح من وزارة الصحة، داخل أحد محلات بيع مستحضرات التجميل بمدينة المحلة الكبرى.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن مفتشى الرقابة التموينية بإدارة بندر المحلة، من ضبط ضد محلات مستحضرات التجميل لمزاولة مهنة الصيدلة ورصد 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها بالأسواق بدون إشراف طبيب وغير مصرح بها من وزاره الصحة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.