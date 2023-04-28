حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة العوائق بمدينة دسوق

شن مجلس مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبرئاسة وكيل الوزارة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة موسعة لرفع الإشغالات، وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة.

واستهدفت الحملة، رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات على كورنيش النيل والكافيهات والميدان الابراهيمى وشارع الجيش وشارع الاستاد الشوارع الرئيسية والفرعية ، وحرم المسجد الدسوقى وأسفرت الحملة عن رفع 405 إشغال ، عدد 112 مضبوطات متنوعة عدد 80 إزالة إعلان بدون ترخيص عدد 10 محضر إشغال نقل بطى 12 الحملة، بحضور الأستاذ أحمد الأحول، سكرتير عام المركز والمدينة، الرائد إبراهيم حسن رئيس وحدة المرافق، فريق العمل بقسم الإشغالات برئاسة ممدوح غانم، والمتابعة الميدانية هشام غنيم.

كما شهدت قرية كفر العرب حملة نظافة وتطهير خط خفض المنسوب الرئيسى على طريق دسوق كفر الشيخ بعزبة الفار التابعة لكفر العرب بمعدات وعمال الوحدة والمشاركة المجتمعية من أهالى العزبة.

كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدسوق، لحل مشكلة تسريب المياه من أسفل المنازل من قريه كفر العرب وإصلاح جوانات مواسير 4 بوصة متهالكة ووصلات منزلية متهالكة وتم الانتهاء من الإصلاح.

وذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمه للمواطنين وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا وتأكيدا منا على ضرورة السعي دائما لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى الخدمات.

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