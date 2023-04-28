بالفيديو.. هالة صدقي تستغيث بمحمد رمضان لإنقاذها من مي كساب

نشرت الفنانة الكبير هالة صدقي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع “انستجرام ”، ظهرت فيه إلى جانب الفنانة مي كساب، داخل سيارة الأخيرة في طريقهم للعودة إلى القاهرة عقب الاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك، في إحدى المدن الساحلية.

وظهرت صدقي وهي تتقمص دور “ الحاجة صفصف” الذي شاركت به في بطولة مسلسل “ جعفر العمدة” إلى جانب الفنان محمد رمضان والفنانة مي كساب، حيث كانت توجه رسالتها لابنها جعفر “محمد رمضان ”،بأن يرسل لها سيارة خاصة، ليساعدها بعد تعطل سيارة الفنانة مي كساب، والتي كانت تجسد دور “ ثريا” الزوجة الأولى لجعفر العمدة.

يذكر أن “ جعفر العمدة ”بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، جورى بكر،سلوى عثمان، فريدة سيف النصر،وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

https://www.instagram.com/reel/CrjDgxsOT6c/?igshid=YmMyMTA2M2Y=