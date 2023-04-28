كوريا الجنوبية تستأنف نظام الدخول بدون تأشيرة تجاه مسافري الترانزيت الأجانب على مراحل

الجمعة 28/أبريل/2023 - 02:27 م

تعتزم كوريا الجنوبية استئناف نظام الدخول بدون تأشيرة على مراحل وسط تخفيف معظم قيود فيروس كورونا.

وقالت وزارة العدل الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب اليوم الجمعة - إنها تستأنف نظام الدخول بدون تأشيرة لمسافري الترانزيت الأجانب على مراحل والذي تم تعليقه في ظل جائحة كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة أنها ستستأنف النظام لمسافري الترانزيت الأجانب في بلد ثالث والطلبة الصينيين في الرحلات المدرسية الجماعية اعتبارا من يوم 30 أبريل الجاري.

كما ستسمح الحكومة لمسافري الترانزيت في مطار إنتشون الدولي ومجموعات من مسافري الترانزيت في جزيرة جيجو، والمواطنين الصينيين للسياحة الجماعية الذين يمتلكون التأشيرة الجماعية من قبل اليابان، بالدخول بدون تأشيرة ابتداء من يوم 15 مايو.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة دخول البلاد والسياحة من قبل مسافري الترانزيت الأجانب، ما يؤدي إلى آثار إيجابية مختلفة مثل تنشيط الصناعات السياحية مثل مرافق الإقامة والتسوق، وزيادة الطلب المحلي، وأضافت أنها ستبذل قصارى جهدها لتعزيز راحة السياح الأجانب في إجراءات الدخول والخروج للبلاد وإدارة الحدود.

ويشير مسافرو الترانزيت في بلد ثالث إلى مواطني البلدان التي لا يسمح لها بالدخول بدون تأشيرة إلى كوريا الجنوبية، ويحملون تأشيرة من البلدان المدرجة في القائمة التي يسمح لمواطنيها بدخول البلاد بدون تأشيرة.