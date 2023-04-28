بالصور.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك قبل بيعها في بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بقيادة محمد عوض، حملة موسعة، اليوم الجمعة، للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، حفاظا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد محال الجزارة بمنطقة حي الزهور لحيازته لحوم متبلة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تبين بالكشف عليها أن قام صاحب المحل بذبحها خارج المجزر الحكومي وبدون أي أختام تثبت صحة الذبيحة من عدمه، حيث جرى ضبط 65 كيلوجراما لحوم فاسدة كان يستعد صاحب المحل لبيعها "حواوشي".

جرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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